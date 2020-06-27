Galatasaray'a Başakşehir'de rahat yok - Son Dakika

Galatasaray'a Başakşehir'de rahat yok

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sahasında oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazandı. Turuncu-lacivertliler, sadece 1 karşılaşmada rakibine mağlup olurken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz


Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Geride kalan 28 maçta topladığı 59 puanla zirvede olan turuncu-lacivertliler, bu önemli mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk yolundaki en önemli virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor. 28 Haziran Pazar günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.


Aslan'ın zorlu deplasmanı


Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, bir maçta ise rakibine mağlup oldu. 1 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Okan Buruk'un takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.


M. Başakşehir'in, Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:


Süper Lig (2018-2019): Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1


Süper Lig (2017-2018): Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1


Süper Lig (2016-2017): Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0


Türkiye Kupası (2016-2017): Başakşehir: 2 - Galatasaray: 1


Süper Lig (2015-2016): Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'a Başakşehir'de rahat yok - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:00 Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek 16:39 2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:22 Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
2. el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
15:54
Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu
15:45
Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'a Başakşehir'de rahat yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]