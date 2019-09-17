Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'da coşkuyla karşılandı.

Galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray, Belçika'da coşkuyla karşılandı.

? Sabah saatlerinde İstanbul'dan uçakla hareket eden sarı-kırmızılılar, TSİ 15.15'te Belçika'nın Oostende şehrine ulaştı. Galatasaray kafilesi havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Taraftarlar; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Atkı ve bayraklarla, tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılıları bekleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Havalimanında Galatasaray'ı karşılamaya gelenler arasında Fenerbahçe formalı taraftar da yer aldı. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarın Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirten sözleri dikkat çekti.

Sarı-kırmızılılar Belçika'ya şu kadroyla geldi:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christin Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina."

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın TSİ 19.55'te deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galatasaray kafilesinin havalimanına gelişi

Taraftarlardan görüntüler

Fenerbahçeli taraftarın görüntüsü

Mustafa Cengiz'den görüntüler

Detaylar

Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!
Faruk Süren'den Emlak Konut itirafı: Beceremedik Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu CAS, Neymar'ın cezasını açıkladı! Galatasaray maçında oynamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 17:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a belçika'da coşkulu karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]