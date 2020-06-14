Galatasaray'a bir şok da Florin Andone'dan

Galatasaray 'da kaleci Fernando Muslera 'nın ardından Rumen futbolcu Florin Andone da sakatlanarak oyundan alındı.

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