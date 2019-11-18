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Galatasaray'a bir şok da Luyindama'dan geldi
6 saat önce
Sarı Kırmızılı ekibin stoperi Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı Kırmızılı ekibin stoperi Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:41
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