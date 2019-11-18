Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a bir şok da Luyindama'dan geldi
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Galatasaray'a bir şok da Luyindama'dan geldi

6 saat önce

Sarı Kırmızılı ekibin stoperi Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'a bir şok da Luyindama'dan geldi, System.String[]

Sarı Kırmızılı ekibin stoperi Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:41 
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