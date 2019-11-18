Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a bir şok daha! Ryan Babel sakatlandı...
Son Dakika Spor Galatasaray'a bir şok daha! Ryan Babel sakatlandı... - Son Dakika Spor

Galatasaray'a bir şok daha! Ryan Babel sakatlandı...

6 saat önce

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı.

Galatasaray'a bir şok daha! Ryan Babel sakatlandı..., System.String[]

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı.


Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığının ardından Ryan Babel'in Başakşehir maçında forvet pozisyonunda oynaması bekleniyordu.


Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:30 
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