Galatasaray'a Bolu'da Coşkulu Karşılama
38 dakika önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Boluspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası için ikinci kez geldiği Bolu'da, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray
, yarın Boluspor
ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası
için ikinci kez geldiği Bolu'da, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Bolu Atatürk
Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmayı yarın saat 19.45'de yapacak olan Galatasaray, Paşaköy
Mahallesi'nde bulunan bir otele taraftarların coşkulu karşılamasıyla girdi. Geniş güvenlik önleminin alındığı otel önünde toplanan taraftarların yaktığı meşalaler nedeniyle alanı duman kapladı. Bariyerlerin arkasından sarı kırmızılı kafilenin fotoğrafını çekmek için yarışan taraftarlar dakikalarca tezahüratta bulundu. Fatih Terim
'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Terim'e çiçek ve atkı hediye etti. Kafilenin otele girmesiyle taraftarlar da otel önünden ayrıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
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