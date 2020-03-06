Galatasaray'a Brezilya piyangosu - Son Dakika
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Galatasaray'a Brezilya piyangosu

35 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 3 sezondur transferde tüm adımlarını Finansal Fair Play kriterlerine göre atan Galatasaray'a yaz dönemi için önemli bir kaynak imkanı ortaya çıktı.

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Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - 3 sezondur transferde tüm adımlarını Finansal Fair Play kriterlerine göre atan Galatasaray'a yaz dönemi için önemli bir kaynak imkanı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın eski Brezilyalılar'ı Maicon ve Telles'in başarılı performansları Aslan'ı yaz transfer dönemine artı bakiye ile başlatacak. Geçen yıl şubat ayında 1.5 yıllığına Al Nasr'a kiralanan Maicon, bu sezonki performansı ile göz doldurdu ve kulübü bonservisini almak için harekete geçti. l Nasr forması ile Suudi Arabistan Ligi'nde geride kalan 20 haftanın 19'unda forma giyen Maicon, takımının değişilmez oyuncusu oldu.


AL NASR KALMASINI İSTİYOR


1.7 milyon Euro'ya kiraladığı Maicon'un bonservisini almaya karar veren Al Nasr, G. Saray'a 3-4 milyon Euro aralığında bir teklife hazırlanıyor.


GÖZLER ALEX TELLES'TE


Galatasaray'da yeni isimler için bir başka kaynak yaratacak isim ise alex Telles olacak. kulübüne transfer olurken sözleşmesine 'satışından yüzde 10 pay' maddesi konulan Telles ise artık Portekiz'den ayrılmak adına geri sayıma geçti. Maaşına zam talep eden Telles'i satmaya karar veren Porto bu oyuncuya talip olan Chelsea'den 45 milyon Euro istiyor. Sambacı'nın 40 milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye giderse Galatasaray bu transferden 4 milyon euro kazanacak. 2 Brezilyalı'dan yaratılacak 8 milyon Euro'luk kaynakla FFP'de artıya geçecek olan Cimbom yeni sezon için planlamalarına başlayacak..


ASLAN'A 30 MİLYON LİRA GELİR


Galatasaray Kulübü, Türk Telekom ile bu yıl sona erecek olan sponsorluk anlaşmasının 2020-2021 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı kırmızılıların resmi siteden yapılan açıklamada, Türk Telekom tarafından 2020-2021 sezonunda sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeneceği ifade edildi. Bununla birlikte Galatasaray Kulübü'nün, sponsorluk anlaşması sona ermeden stadın isim hakkı için şirketlerle görüşmelere başlayacağı ifade edildi.


Maicon Pereria Roque, Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:49 
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