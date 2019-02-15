Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a CAS'tan iyi haber

Galatasaray'a CAS'tan iyi haber

1 saat önce

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Galatasaray'a CAS'tan iyi haber, System.String[]
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40 

Ekonomi
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