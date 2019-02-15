Galatasaray'a CAS'tan iyi haber
1 saat önce
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını söyledi.
Galatasaray
Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini, UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığını söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40
Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil
Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde
14 Şubat'ta 14 Liralık Kuponla At Yarışı Oynayan Talihli, 1,7 Milyon Lira Kazandı
Çinli Gelin Devlet Desteğiyle Girişimci Oldu