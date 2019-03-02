Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Erzurum'da Coşkulu Karşılama

Galatasaray'a Erzurum'da Coşkulu Karşılama

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı.

Galatasaray'a Erzurum'da Coşkulu Karşılama, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı.

Galatasaray takımı, İstanbul'dan özel uçak ile Erzurum Havalimanı'na geldi.

Futbolcuların yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'in yer aldığı kafile havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarca çiçekle karşılandı.

Havalimanında meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cengiz, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar havalimanında Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Luyindama ve Younes Belhanda'nın aralarında olduğu futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün güzergahında meşaleler yakarak yolu kesen taraftarlar, Terim ve futbolcular lehine tezahüratlarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra meşaleli taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti.

Erzurumspor ile Galatasaray arasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Erzurum, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Kayserispor ile 2-2 Berabere Kaldı Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor! Maçta İkinci Gol Geldi Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:39:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Erzurum'da Coşkulu Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]