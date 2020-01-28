Galatasaray'a Falcao ve Sarrachi'den kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a Falcao ve Sarrachi'den kötü haber

6 saat önce

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'a Falcao ve Sarrachi'den kötü haber, System.String[]

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.


Galatasaray'dan, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falcao ve Saracchi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.


Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin paylaşılan sağlık raporunda şu ifadelere yer verildi:


"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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