Galatasaray'a Florinel Coman transferinde şok cevap: 'Güle güle' - Son Dakika

Galatasaray'a Florinel Coman transferinde şok cevap: 'Güle güle'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Florinel Coman transferinde şok cevap: 'Güle güle', System.String[]

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Florinel Coman için Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali açıklamalarda bulundu. Oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemediğini belirten Becali, Galatasaray ile ilgili şok ifadeler kullandı.


Becali, "Coman'ı satacağım ancak kaça satacağımı henüz bilmiyorum. Ligin sonunda belli olacak. Ne o, ne de ben bonservisini bilmiyoruz. Kimi satacak olursam olayım, şu anda bedelini bilemem. Ancak Galatasaray için, "Güle güle" diyebilirim" dedi.


"GALATASARAY'DA PARA SORUNLARI VAR"


Galatasaray'ın ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan başkan, "Fatih Terim ya da Galatasaray'dan kimseyle konuşmadım. Coman ile de konuşmadım. Galatasaray transfer için para vermiyor. Para sorunları var" ifadelerini kullandı.


Steaua Teknik Direktörü Bogdan Vintila, geçtiğimiz günlerde Coman'a övgüler yağdırmış ve, "Belki Manchester City'ye gidebilir. Coman, Romanya'nın en iyi oyuncusu ve nereye giderse gitsin orada yıldız olur" demişti.


ROMANYA'NIN YÜKSELEN YILDIZI


Hagi'nin sıfırdan kurup Romanya Ligi'nde şampiyonluğa taşıdığı Viitorul takımında yıldızı parlayan Coman, 2017 yılında 3 milyon euro karşılığında Steaua'ya transfer olmuştu. Bükreş ekibiyle bu sezon 35 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 15 gol bıraktı, 7 de asist yaptı. (Sabah)



Galatasaray, Romanya, Bükreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:54 

Son Dakika Spor Galatasaray'a Florinel Coman transferinde şok cevap: 'Güle güle' - Son Dakika Spor
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