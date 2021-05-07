Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım - Son Dakika

Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım

07.05.2021 14:17
Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım, System.String[]

Ukraynalı golcü Seleznyov, Akhisar'da forma giydiği dönemde Galatasaray tarafından kendisine transfer teklifinin yapıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın bu teklifini hayatının fırsatı olarak yorumlayan Ukraynalı golcü, "Galatasaray beni 3 kez istedi. Akhisar kabul etmedi. Oturdum soyunma odasında dakikalarca ağladım. Bu hayatımın fırsatıydı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaktım. Galatasaray taraftarı beni bekliyordu ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Akhisar'da oynadığı dönemde sıkça Galatasaray'a gideceği konuşulan Seleznyov'un transferi bir türlü tamamlanmamıştı. Ukraynalı forvet de o günlere dair yaşadıklarını ülkesindeki bir mecraya anlattı.

"FATİH TERİM BENİ ARADI"

Seleznyov, "Galatasaray beni 1 kere değil 3 kez istedi. Bir keresinde Fatih Terim beni aradı. 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, seni de ilk 11'e yazacağız' dedi. Akhisar bunu kabul etmedi. Oturdum, soyunma odasında dakikalarca ağladım. Şampiyonlar Ligi'nde rakipler de Schalke ve L. Moskova'ydı. Tüm Galatasaray taraftarı beni bekliyordu. Hepsi sosyal medyadan bana yazıyordu, olmadı" dedi.

"KUPALARI BEN KAZANDIRDIM"

Seleznyov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akhisar başkanı 'Seni hiçbir paraya Galatasaray'a satmam' dedi. Bunu anlayamıyordum. 33 yaşındaydım ve Galatasaray 1 milyon euro veriyordu. Soyunma odasında dakikalar boyunca ağladım. Akhisar'a iki kupa kazandırdım. Başkan'a 'Bu kulüp içim elimden geleni yaptım. Muhtemelen bu kulübün kazanacağı son kupaları ben kazandırdım. 'Lütfen beni bırakın' dedim. O da bana 'hayır' dedi. Türkiye kariyerimde en akılda kalıcı anım buydu."

Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım

Şampiyonlar Ligi, Fatih Terim, Galatasaray, Akhisar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım - Son Dakika Spor


YORUMLAR (8)
  • vdt: şüpemiz yok fatih terim in aradığından onların işi kulüplere saygı duymazlar bizi futbolcu istiyor diye ortaya çıkarlar futbolcuyu ayartırlar Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Saban: Akhisar değil, derin futbolu yöneten fener verdirtmedi seni Galatasaray'a.Fener isteseydi Akhisar seni bedavaya gönderirdi. Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • Zeka küpü: Akhisar feneri 2 tekiye kupası ve 1 lig kupasından mahrum bırakan kulüp. Senin gibileri meydanda sabaha kadar ... 1 3 Yayından Kaldır
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