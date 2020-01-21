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Galatasaray'a Greg Whittington'dan kötü haber!
6 saat önce
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ULEB Avrupa Kupası'nda geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington'ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ULEB Avrupa Kupası'nda geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington'ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.
Tedavi süreci başlanan Whittington için 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederiz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:07
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