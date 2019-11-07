Galatasaray'a hat-trick yapan Rodrygo: 'Daha fazla olabilirdi...'

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu olarak tarihe geçen Brezilyalı genç futbolcu, karşılaşmanın ardından konuştu.



6-0'lık galibiyeti değerlendiren Rodrygo, 'Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. 6 tane gol attık, daha fazla da atabilirdik. Fırsatları da bulduk. Benzema ile birlikte oynamak işimi çok kolaylaştırıyor. Harika bir oyuncu.' şeklinde konuştu.



Benzema ve Rodrygo'nun maç sonu açıklamalarını izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,