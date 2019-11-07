Galatasaray'a hat-trick yapan Rodrygo: 'Daha fazla olabilirdi...'
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu olarak tarihe geçen Brezilyalı genç futbolcu, karşılaşmanın ardından konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç ikinci oyuncu olarak tarihe geçen Brezilyalı genç futbolcu, karşılaşmanın ardından konuştu.
6-0'lık galibiyeti değerlendiren Rodrygo, 'Galatasaray'a karşı çok iyi oynadık. 6 tane gol attık, daha fazla da atabilirdik. Fırsatları da bulduk. Benzema ile birlikte oynamak işimi çok kolaylaştırıyor. Harika bir oyuncu.' şeklinde konuştu.
Benzema ve Rodrygo'nun maç sonu açıklamalarını izliyoruz...
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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:00
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