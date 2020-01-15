Galatasaray'a Henry Onyekuru müjdesi!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray'da herkesin yüreğini ağzına getiren Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.



Ülkesi Nijerya'da kaptığı sıtma paraziti nedeniyle bir haftadır hastanede tedavi gören Onyekuru'nun hastalığı yendiği ve pazar gününe dek taburcu olacağı açıklandı.



Hızlı bir iyileşme sürece yaşayan Nijeryalı futbolcu, önümüzdeki haftadan itibaren hafif tempoda güçlendirme çalışmalarına başlayabilecek. Tedavi sürecinde 4 kilo veren Onyekuru, fiziksel açıdan tamamen güçlenince sahalara dönebilecek.



Nijeryalı oyuncunun 2 Şubat'taki HES Kablo Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.



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