Galatasaray'a İngiltere'den Seri cevabı! Son dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.

PREMIER LIG'E YÜKSELEMEZSE...

Sabah'ın haberine göre; Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun G. Saray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi.

Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda G.Saray'da kiralık oynamasına izin verecek.