Galatasaray'a İzmir'de coşkulu karşılama

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

Saat 16.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen sarı-kırmızılı kafileyi coşkulu taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim ve takıma destek veren taraftarlar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolseverler, teknik direktör Fatih Terim'e atkı ve çiçek verirken, tecrübeli çalıştırıcı da havaalanına gelen taraftarları tek tek selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaray kafilesinin Adnan Menderes Havalimanı'na gelişi

-Galatasaraylı taraftarların takımı karşılaması

Detay görüntüler

HABER: Onur ATIŞ -KAMERA: Tekin Gürbulak/ İZMİR,