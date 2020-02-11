Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi - Son Dakika Spor

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi

6 saat önce

Avukat Ömer Faruk Kırkbıyık: Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yokSerhan TÜRK - İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini bildirdi.

Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi, System.String[]

Avukat Ömer Faruk Kırkbıyık: Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok

Serhan TÜRK -

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini bildirdi.

Duruşma sonrasında İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına konuşan avukat Ömer Faruk Kırkbıyık, "Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok" dedi.

Ömer Faruk Kırkbıyık, şunları söyledi;

"Bugün burada görülmekte olan davanın hukuki niteliği Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne kayyum atanmasına ilişkin bir davaydı. Hukuki olarak nitelendirmek gerekirse bu şekilde. Galatasaray yönetiminin seçime gitmesi için mahkemeye yapılmış bir başvuru vardı. Yönetim olarak bu davaya müdahil olduk, müdahale talebimiz kabul edildi. İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü'nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok. Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor. Arzumuz ve Galatasaray Spor Kulübünün dileği, sportif başarıya, Galatasaray'ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Bu tarz konular yerine başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

'Seçim tehlikesi devam etmiyor. Kayyum tehlikesi yok. Şu anda yönetim görevinin başındadır. Özenle bu tarz karşısına çıkarılmaya çalışılan engellere meydan okumakta, karşı durmaktadır. Bizim Galatasaray Spor Kulübü olarak hedefimiz sportif başarı, mali denge. Bu açıdan hiçbir engele boyun eğmeyeceğini yönetimin söyleyebilirim. Dava Galatasaray Spor Kulübüne karşı açılmış bir dava. Yönetim kurulu üyeleri olarak bu davaya müdahale talebinde bulunduk. Çünkü açılan davanın sonuçlar yönetim kurulu üyelerini etkileyecek. Her şeyin başında Galatasaraylı taraftarları, spor kulübü camiasını etkileyecek. Bu sebeple müdahale talebinde bulunduk. Mahkeme de kabul etti. İlk duruşmada kararını verdi."

Avukat Ömer Faruk Kırkbıyık, son olarak Denetim Kurulu'nun tedbirinin, yönetimin başvurusu neticesinde kalkmasına ilişkin de, "Dava süreci devam etmekte. Yürürlükte olan ihtiyati tedbirler var. Bu ihtiyati tedbirler hem yönetim kurulunu hem denetim kurulunu kapsayacak nitelikte. Tüzüğün seçime gitmeye ilişkin maddesinin yürürlülüğü durdurulmuş durumda. Bu sebepten dolayı da hiçbir şekilde seçime gidilmesi zorunluluğu yoktur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat Ömer Faruk Kırkbıyık'ın açıklamaları

Detaylar


Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsmail Küçükkaya: Fatih Terim, şampiyonluğun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi
Kadir Şeker'in kurtardığı kadından "U" dönüşü: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:13:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]