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Galatasaray'a kayyum atanmasına ilişkin dava mahkeme tarafından reddedildi.
6 saat önce
Galatasaray'a kayyum atanmasına ilişkin dava mahkeme tarafından reddedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
Galatasaray'a kayyum atanmasına ilişkin dava mahkeme tarafından reddedildi. - İSTANBUL
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