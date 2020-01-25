Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama

7 saat önce

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, bu maç için Konya'ya geldi.

Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama, System.String[]

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak Galatasaray, bu maç için Konya'ya geldi. Sarı- kırmızı kafileyi, havalimanında taraftar coşkuyla karşıladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılacak. Galatasaray kafilesi özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı oyuncuları havalimanında coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

" Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolculardan detay

Fatih Terim'den detay

Coşkulu karşşılama

Taraftardan detaylar


İttifak Holding, Galatasaray, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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