Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru'nun fiyatı belli oldu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru'nun fiyatı belli oldu... - Son Dakika Spor

Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru'nun fiyatı belli oldu...

6 saat önce

Finansal Fair Play yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu.

Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru'nun fiyatı belli oldu..., System.String[]

Finansal Fair Play yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, çözümü kiralık oyuncularda buldu. Seri, Lemina, Andone ve Onyekuru'yu sezon sonuna kadar, Saracchi'yi ise 1.5 yıllığına kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki bonservisli transferde önceliği Onyekuru'ya verme kararı aldı.


Bonservisi 13 milyon Euro


Nijeryalı yıldızın bedelini 13 milyon Euro olarak belirleyen Monaco, ilk planda indirime zorlanacak. Maicon'u Al-Nasr'a satmaya hazırlanan, Telles'ten ise 3 milyon Euro pay beklentisi olan Galatasaray, sorunlu yıldızları Belhanda, Babel ve Diagne'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, transferden gelecek bu parayı Onyekuru'ya kullanacak. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için bütçe oluşmazsa zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Sabah)



Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:16 

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