Galatasaray'a Lemina müjdesi - Son Dakika
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Galatasaray'a Lemina müjdesi

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı atlatan Gabonlu orta saha Mario Lemina, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMİNA TAKIMA KATILDI

Galatasaray'da sakatlığı atlatan 26 yaşındaki orta saha Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:54 Kaynak: DHA
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