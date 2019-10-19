Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Lemina müjdesi! Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde...
Son Dakika Spor Galatasaray'a Lemina müjdesi! Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde...

Galatasaray'a Lemina müjdesi! Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde...

1 saat önce

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.

Galatasaray'a Lemina müjdesi! Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı.


İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.


Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Mario Lemina ise idmanın tamamında takımla çalıştı.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Real Madrid mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.


Lemina'nın Juventus günlerinden... Atalanta'ya mükemmel gol!


Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:51 
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