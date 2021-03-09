Galatasaray'a Luyindama için FIFA'dan iyi haber
09.03.2021 10:50
Galatasaray, 18 Kasım 2019'da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 Euro alacak.
Galatasaray, 18 Kasım 2019'da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 Euro alacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
? "Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya
ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti
mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi QuestGates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir."
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