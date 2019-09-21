Galatasaray'a malatya'da coşkulu karşılama
1 saat önce
Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Malatya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:41 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor
'a konuk olacak Galatasaray
, Malatya'ya geldi.
Saat 17.45'de Malatya Havalimanı
'na inen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim
'e tezahürat yapan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara destek verdi. Kulüp yöneticilerinin de yer aldığı kafilede başkan Mustafa Cengiz
, taraftarların yanına giderek, verdikleri destek için teşekkür etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Galatasaray kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlardan görüntüler
Futbolculardan görüntüler
Fatih Terim'in taraftarların yanına gitmesi
Mustafa Cengiz'den detaylar
Slogan atılması
Genel ve detay görüntüler
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