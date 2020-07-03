Galatasaray'a Marcao müjdesi!



Galatasaray'da corona virüsü salgını sonrasında yapılan taktik idmanda sakatlanan ve bir aydır sahalardan uzak olan Marcao'dan iyi haber geldi.



4 Haziran'dan bu yana yoğun bir tedavi programına tabii tutulan Brezilyalı stoper, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



Marcao, dün antrenmanın yalnızca bir bölümünde takımla birlikte çalışabilmişti.



TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Marcao'nun pazar günü oynanacak Trabzon maçında kadroda olup olmayacağına ise Terim ve Sağlık kurulu birlikte karar verecek.



Dünkü idmanın bir bölümünde yer alan Marcao'nun ağrısı olmazsa Trabzon maçında kadroda olacak.



