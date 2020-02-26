Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi - Son Dakika
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Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi.


Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Antrenman öncesi, sarı kırmızılı oyuncular Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.


Lemina koşulara başladı


Bu arada Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın, fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı belirtildi...


Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:59 
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