Galatasaray'a Onyekuru müjdesi! - Son Dakika
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi. Dün yapılan idmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.


Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.


Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:37 
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