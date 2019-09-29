Galatasaray'a Polonyalı hakem

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Paris Saint Germain müsabakasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği açıklandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 1 Ekim Salı günü sahasında Fransız takımı Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. UEFA'dan yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği duyuruldu. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Tomasz Musia görev alacak.

A Grubu'nda Galatasaray ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalmıştı. Paris Saint Germain ise sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti.

(İHA)