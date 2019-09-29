Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Polonyalı hakem
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'a Polonyalı hakem

1 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Paris Saint Germain müsabakasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği açıklandı.

Galatasaray'a Polonyalı hakem, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Paris Saint Germain müsabakasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği açıklandı.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 1 Ekim Salı günü sahasında Fransız takımı Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. UEFA'dan yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların Paris Saint Germain ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'in yöneteceği duyuruldu. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Tomasz Musia görev alacak.


A Grubu'nda Galatasaray ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalmıştı. Paris Saint Germain ise sahasında İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cevad Prekazi'den Belhanda eleştirisi
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 11 milyon lira gelir elde etti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 32 kişiye adli işlem yapıldı Cevad Prekazi, Younes Belhanda'yı topa tuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 16:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Polonyalı hakem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]