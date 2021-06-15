Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu

Galatasaray'da sözleşmesi yeni uzatılan Marcao'ya Rusya'dan 4 ayrı teklifin geldiği ortaya çıktı. Spartak Moskova, CSKA Moskova, Dinamo Moskova ve Zenit'in aralarında bulunduğu Rus kulüplerinin Marcao ile ilgilendiği öğrenildi.

'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR

Oyuncuya olan ilgiden haberder olan yönetim de erken davranıp Marcao'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı.

Yeni seçilecek başkan ve yönetim, Rusya'da ciddi piyasası bulunan 25 yaşındaki solak stoperi için kararını verecek. Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.

1.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun 2024'e kadar sürecek imzayı attığı belirtildi. Marcao'nun 2022-23 sezonunda 1.3 milyon euro, 2023-24 sezonunda ise 1.4 milyon euro kazanacağı duyuruldu.

Bu sezon Süper Lig'de 40 maçın 37'sinde forma giyen Marcao, 2018-2019 sezonunda Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bedel ile transfer edilmişti.