Son Dakika Haberleri: Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Alman hakem!
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde Alman hakem!

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 6 Kasım'da Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 6 Kasım'da Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.


UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.

Galatasaray, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:07 
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