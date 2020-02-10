Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber

Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki idmanda dün akşam Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao , kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

SARACCHI'NIN MR'I TEMİZ ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için tesislerde kampa girecek.

- Tamamlandı