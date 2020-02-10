Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

SARACCHI'NIN MR'I TEMİZ ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için tesislerde kampa girecek.


- Tamamlandı
Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler
Galatasaray, Saracchi'nin sakatlığının bulunmadığını açıkladı Club Brugge, özür dilese de Mbaye Diagne'yi affetmiyor Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]