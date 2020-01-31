Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Galatasaray'ın hedeflediği stoper transferi gerçekleşmedi. Son gün Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı kiralamak isteyen Galatasaray, transferi sonuçlandıramadı. Sparta Prag, Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray'dan para talep edince anlaşma iptal oldu.

GALATASARAY GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.