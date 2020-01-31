Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku - Son Dakika Spor

Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

13 dakika önce

Galatasaray'ın Semih Kaya transferi için yaptığı girişimler Sparta Prag cephesinden gelen para talebi nedeniyle sonuçlanamadı.

Galatasaray'ın hedeflediği stoper transferi gerçekleşmedi. Son gün Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı kiralamak isteyen Galatasaray, transferi sonuçlandıramadı. Sparta Prag, Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray'dan para talep edince anlaşma iptal oldu.

GALATASARAY GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku
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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:34 
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YORUMLAR (1)
  • Çok şükür: Gelmedi ya hayatımda gördüğüm en yeteneksiz fizik gücü sıfır olan bi adam gram kendini geliştirmedi böyle insanlar birilerinin sayesinde torpille piyasaya sürülüyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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