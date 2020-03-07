Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika
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Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama

19 dakika önce

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.

Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama, System.String[]

Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi. Sarı kırmızılı takımı çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Saat 16.00'da İstanbul'dan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Sarı kırmızılı ekibi bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e ise çiçek verdi. Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray takımını burada da çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havalimanından kafilenin karşılanışı

Taraftarlardan görüntüler

Takımın otele girişi


Galatasaray, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:07 Kaynak: DHA
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