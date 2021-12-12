Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama - Son Dakika

Galatasaray kafilesi, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-kırmızı taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçeklerle ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)