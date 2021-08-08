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Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı - Son Dakika

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı

08.08.2021 10:33

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı formayı tekrar giymek istiyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki S.Moskova maçında süre alamayan Gedson, Moreirense maçında ise son dakikalarda oyuna girdi. Gedson, kısa süre içinde pas hataları ve top kayıplarıyla taraftarı çıldırttı. Maç sonu galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarına katılmadı. Arkadaşlarıyla arası açıldı, sosyal medyada 'gitsin' diye çokça yorum yapıldı.

Gedson'u yollamak istemeyen Benfica, bu kararında geri adım atabilir. Jorge Jesus, Devler Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı oynanan maçta Gedson'a şans vermedi. Ligdeki Moreirense maçında ise 83'te oyuna dahil oldu.

15 BULUŞMADA 4 KAYIP

Sahada 16 dakika kalan Gedson, 15 topla buluşmada 4 kayıp yaptı. %70 pas isabetiyle oynadı. Sahada en düşük maç puanı alan üçüncü oyuncu oldu.

Galatasaray'a gitmek isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini çekti

MUTSULUĞU ÇOK BELLİ

2-1 kazanılan maç sonrası Benficalı futbolcular taraftara gidip galibiyeti kutladı, Gedson katılmadı. Sporarena'nın haberine göre; arka planda kalan Gedson, mutsuzluğundan dolayı tepki çekti.

Galatasaray'a gitmek isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini çekti

AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Gedson takımdan ayrılmak istediğini Jorge Jesus'a iletti ve Galatasaray'a transferi konusunda kararlılığını sürdürdü. Sosyal medyada Benficalı taraftarlar, mutsuz olan oyuncudan verim alınamayacağını ve yolların ayrılmasının en doğrusu olduğu şeklinde yorumlar yaptı.

Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spartak Moskova, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı - Son Dakika Spor


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