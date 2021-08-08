Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı

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Gedson'u yollamak istemeyen Benfica, bu kararında geri adım atabilir. Jorge Jesus, Devler Ligi'nde Spartak Moskova'ya karşı oynanan maçta Gedson'a şans vermedi. Ligdeki Moreirense maçında ise 83'te oyuna dahil oldu.

15 BULUŞMADA 4 KAYIP

Sahada 16 dakika kalan Gedson, 15 topla buluşmada 4 kayıp yaptı. %70 pas isabetiyle oynadı. Sahada en düşük maç puanı alan üçüncü oyuncu oldu.

MUTSULUĞU ÇOK BELLİ

2-1 kazanılan maç sonrası Benficalı futbolcular taraftara gidip galibiyeti kutladı, Gedson katılmadı. Sporarena'nın haberine göre; arka planda kalan Gedson, mutsuzluğundan dolayı tepki çekti.

AYRILMAK İSTİYOR

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Gedson takımdan ayrılmak istediğini Jorge Jesus'a iletti ve Galatasaray'a transferi konusunda kararlılığını sürdürdü. Sosyal medyada Benficalı taraftarlar, mutsuz olan oyuncudan verim alınamayacağını ve yolların ayrılmasının en doğrusu olduğu şeklinde yorumlar yaptı.