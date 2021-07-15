Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı

Skandal canlı yayın kazası! Ekrana ses gitmiyor sandılar ama her şey duyuldu

Mostafa Mohamed'in Milli Takım'dan arkadaşı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amr Warda, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmeyen PAOK kulübüne öfkeli. Warda, bu sebeple yapılan antrenmana çıkmadı.

OTELE DÖNDÜ

Amr Warda sabah saatlerinde Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından sahadan ayrıldı. Takımın kaldığı otelde döndü. Öğleden sonra yapılan idmana katılmadı.

"KİMSE TAKIMIN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Lucescu öğleden sonraki idmandan önce PAOK oyuncularına diğer şeylerin yanı sıra anlamlı bir şekilde Warda olayını anlattı: Kimse takımın üstünde değil ve olmayacak!

ASLAN, BEDELSİZ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Lucescu ile kavgasının arkasında Warda'nın Galatasaray ile anlaşmasının yattığı iddia edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul'a taşınmak için PAOK'u zor durumda bırakıp bonservisini bedelsiz almaya çalıştığı gündeme getirildi.