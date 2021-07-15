Mostafa Mohamed'in Milli Takım'dan arkadaşı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amr Warda, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmeyen PAOK kulübüne öfkeli. Warda, bu sebeple yapılan antrenmana çıkmadı.
Amr Warda sabah saatlerinde Lucescu ile yaptığı görüşmenin ardından sahadan ayrıldı. Takımın kaldığı otelde döndü. Öğleden sonra yapılan idmana katılmadı.
Lucescu öğleden sonraki idmandan önce PAOK oyuncularına diğer şeylerin yanı sıra anlamlı bir şekilde Warda olayını anlattı: Kimse takımın üstünde değil ve olmayacak!
Lucescu ile kavgasının arkasında Warda'nın Galatasaray ile anlaşmasının yattığı iddia edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul'a taşınmak için PAOK'u zor durumda bırakıp bonservisini bedelsiz almaya çalıştığı gündeme getirildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı - Son Dakika Spor