Galatasaray'a Yeni Sponsor

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru MOOV by Garenta oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru MOOV by Garenta oldu.



Sponsor firmanın açıklamasına göre, MOOV by Garenta, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçlarda forma sırt sponsorluğunu yapacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Türk sporunun destekçisi olduklarını belirtti.



Yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ayyıldız, "Anadolu Grubu ve Garenta olarak Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Daha önce Garenta ve ikinciyeni.com markalarımızla Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Şimdi yeni nesil ve dinamik markamız MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı

Galatasaray, Serdar Aziz'in Bedavaya Takımdan Ayrılacağı İddialarını Yalanladı

Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi

Fatih Terim, 85 Gün Sonra Takımın Başında Olacak