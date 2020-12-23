Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar - Son Dakika

Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar

23.12.2020 16:59

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Galatasaray Kulübü, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com logosu 2020-2021 sezonunda futbol takımının formasında kolda yer alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon için 10 milyon lira net gelir elde edecek. Anlaşma gereği düzenlenecek piyango ile kulübün kasasına girecek miktar artabilecek.

Mustafa Cengiz, konuşmasının başında İspanya'da rahatsızlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'e "geçmiş olsun" dileklerini dile getirdi. Cengiz, Özbey'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, "Hocamızın Türkiye'ye intikali için çaba sarf eden, ambulans uçak yollayan devlet görevlilerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sponsorluğu üstlenen Nesine.com'a teşekkür eden Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Pandeminin neden olduğu spor dünyasındaki ağır koşullarda omuz veren, elini taşın altına koyan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Nesine de en sıkıntılı olduğumuz anda kol sponsorluğuyla Türk futbolunun en önemli temsilcisi Galatasaray'a destek oldu. Halit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şirketlerin zorlandığı, sponsorluğun daraldığı dönemde, özellikle seyirci gelirlerinin sıfıra indiği bu günlerde yayıncı kuruluşla da sorun yaşıyoruz. Kendilerine hak verdiğimiz noktalar var ancak Türk sporunun yayıncı kuruluşun desteğine ve sponsorlara çok ihtiyacı var. Bahis konusunda devletimizin kaybının önlenmesi için bir an önce oranlarının düzenlenması lazım. Yurt içinde yıllık 60-65 milyar lira gibi hasıla var. Aynı miktarda da yurt dışında yasa dışı oynama var. Devletimiz bunun önlemini alması lazım. Yüzde 10-15 oranında olan yasal bahis oynamada oran yüzde 50'lere çıktı. Bazı önlemler daha alınarak bu oranın yüzde 100'e çıkmasını ve Nesine gibi ulusal ve yerli şirketlere kalmasını diliyoruz."

Dorukhan Acar, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi vererek, "Toplam 10 milyon liralık bir sabit gelirimiz var. Ayrıca yarın satışa çıkacak biletler yaklaşık 3 ay boyunca satışta kalacak. 17 Nisan 2021'de çekiliş olacak. Ne kadar çok bilet satabilirsek bu rakam yukarı çıkacak. Üç milyon bilet satarsak yaklaşık 15 milyon lira gelirimiz olacak. Masraflar çıktıktan sonraki kısım tamamen kulübe kalacak. Çok umutlu olduğumuz bir proje." diye konuştu.

Gülbakanoğlu: "Spordan aldığımızı spora vermek hedefiyle kurulmuş bir şirketiz"

Halit Gülbakanoğlu ise Galatasaray Kulübü ile geçmiş yıllara dayanan sponsorluk ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Güzel ve büyük bir sponsorluğu duyurduklarını aktaran Gülbakanoğlu, "2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın kolunda Nesine.com'u görmek bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Anlaşmamız gereği her şey yolunda giderse bir sonraki yıl da Galatasaray'ın kolunda olup bu desteğimizi vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülbakanoğlu, Türk sporunun yanında olmayı görev bildiklerini vurgulayarak, "Türk sporunun saygınlığına katkı sağlamak, spora ilginin artmasını, spora katkı sağlayan kulüplerin daha fazla geliri olmasını ve sürdürülebilir başarıları olsun istiyoruz. Spordan aldığımızı spora vermek içgüdüsüyle ve hedefiyle kurulmuş bir teknoloji şirketiyiz. Sponsorluklarımıza dönemsel olarak bakmıyoruz. İnşallah Galatasaray ile olan iş birliğimiz ilerleyen yıllarda da devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Kulüplerin sürdürülebilir başarılarının olmasını ve gelirlerinin artmasını istediklerini dile getiren Halit Gülbakanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sponsorluğun ek maddesi olarak bir çalışmamız oldu. Galatasaray'ın resmi bahis sponsoru Nesine.com olarak eşya piyangosu düzenlemeye karar verdik. Yarın başlatacağız. Sadece Nesine.com platformlarında olacak. Beş lira gibi çok cüzzi rakama bir sporsever destek olabilecek. Galatasaray taraftarı, alacakları biletle otomobil, telefon, televizyon ve oyun konsolu gibi onlarca değerli eşyaya sahip olabilecekler. Bunun dışında Galatasaraylı futbolcular ve basketbolcularla vakit geçirme fırsatları da olacak. Bence bir taraftar için çok hoş bir şey. Burada satılan biletlerden, ikramiyelerde saydığımız maliyetler ve masraflar düştükten sonra büyük meblağ, Galatasaray Kulübüne kalacak. Sponsorluğun sabit geliri var ama taraftarlar ne kadar çok bilet alırsa Galatasaray Kulübü o kadar çok gelir elde etmiş olacak. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar
Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar
Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar
Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar

Galatasaray, İspanya, Bahis, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Galatasaray'a yeni sponsor - Halit Gülbakanoğlu - Dorukhan Acar - Son Dakika Spor


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