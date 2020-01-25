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Galatasaray'a Yuto Nagatomo için Bologna'dan transfer cevabı
6 saat önce
Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ile ilgilendiği iddia edilen Bologna'dan transfer cevabı geldi.
Galatasaray'dan Yuto Nagatomo ile ilgilendiği iddia edilen Bologna'dan transfer cevabı geldi.
Bologna Sportif Direktörü Riccardo Bigon, Japon futbolcu ile ilgilenmediklerini açık bir şekilde belirtti.
Bigon, "Ara transfer dönemi takıma takviye yapmak için zor bir dönem. Neler yapabileceğimize bakıyoruz ancak defans için genç, güçlü bir oyuncu bulabilirsek alacağız, onun dışında ilgilenmiyoruz. Bu yüzden Nagatomo da gündemimizde değil." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:13
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