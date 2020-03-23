Galatasaray açıkladı... Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray açıkladı... Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif - Son Dakika Spor

Galatasaray açıkladı... Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif

13 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray açıkladı... Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 

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