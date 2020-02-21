Galatasaray açıkladı! Lemina... - Son Dakika
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Galatasaray açıkladı! Lemina...

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.


Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


LEMINA GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ


Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Galatasaray, yetenekli oyuncunun tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 
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