SPOR Galatasaray Adası'na isabet eden merminin yorgun mermi olduğu belirtildi

Galatasaray Adası'na isabet eden merminin yorgun mermi olduğu belirtildi

Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Adası'ndaki komplekse açılan ateşte kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yorgun mermi olduğu belirtildi.

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, isabet alan cam kırıldı. Beşiktaş Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.09.2022 Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında İlçemiz Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi Galatasaray Adasının cam korkuluklarına isabet olduğu isabet olduğu ihbarının bildirilmesi üzerine emniyet müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar ve tanık beyanları doğrultusunda; Yorgun mermi olduğu düşünülen mermi ile camın dış kısmına gelen isabet sonucu camda deforme olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili emniyet müdürlüğümüzce gerekli adli ve idari tahkikata başlanmış olup, çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Söz konusu olayı şiddetle kınıyor, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."