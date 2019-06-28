Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Adem Büyük ile anlaştı
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Galatasaray, Adem Büyük ile anlaştı

34 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Adem Büyük ile anlaştı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 
Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3.500.000 TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:08 Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Evkur, Adem Büyük, Galatasaray, Spor
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