Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa'nın olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi. 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.

FATİH TERİM ISRARLI

Büyük bir aksilik çıkmazsa Ahmed Musa'nın devre arasında Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.

Sarı-kırmızılıların transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

(Sabah)