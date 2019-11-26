Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.



E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.



Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

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