Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!
Son Dakika Spor Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak! - Son Dakika Spor

Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!

6 saat önce

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!, System.String[]

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.


E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.


Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
Galatasaray kader maçına çıkıyor! Kritik sınav öncesi sıkıntı büyük Maçlara yöresel kıyafetlerle çıkan teknik direktör ilgi odağı oldu Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:48:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]