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Galatasaray, Ahmet Cömert'te ACS Sepsi'yi ağırlayacak!
6 saat önce
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
E Grubu'nda çıktığı 4 maçın 2'sini kazanıp 2'sinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım ile aynı puana sahip ACS Sepsi ise ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında Polonya temsilcisi Artego, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:23
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