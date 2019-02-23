Galatasaray, Akhisarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
13 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki tek antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki tek antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetimindeki antrenmanda, UEFA Avrupa
Ligi'nde oynanan son maçta tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın oynayacağı Akhisarspor karşılaşması için Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:04 Kaynak: DHA
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