Galatasaray - Akhisarspor Maçı Öncesinde Saha Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor
39 dakika önce
Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesinde saha temizleme çalışmaları devam ediyor(Tür: Spor)
Galatasaray
- Akhisarspor maçı öncesinde saha temizleme çalışmaları devam ediyor
(Tür: Spor)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:31 Kaynak: DHA
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