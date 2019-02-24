Galatasaray - Akhisarspor Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetirken, Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.



UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, 23'üncü haftada evinde Akhisarspor'u konuk etti. Ligde kayıp vermek istemeyen ve rakibi Medipol Başakşehir ile puan farkını kapatmanın yollarını arayan sarı kırmızılılar, Akhisarspor engelini de aşarak yoluna devam etmek istiyor. Rakibine karşı üstünlüğü bulunan Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu maçların 11'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, yeşil siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup edebildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı ise Akhisaspor 3-0'lık skorla kazanmıştı.



SARI KIRMIZILILAR TÜM ÖNLEMLERİ ALDI



Galatasaraylı yetkililer, zorlu karşılaşma öncesi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle saha içinde ve maç sırasında olumsuz bir durumun yaşanmaması için Türk Telekom Stadyumu'nun çatısındaki karları temizleyerek her türlü önlemi aldı.



DIAGNE KADRODA YOK



Galatasaray'da sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes, İstanbul'da oynanan Benfica maçında sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tenditi oluşan Fernando ve deplasmanda oynanan Benfica maçı sonrası sol adelesinde zorlanma ve ödem tespit edilerek tedavisine başlanan Diagne maç kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Akhisarspor maçına; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Diaye, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Mitroglou ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Akhisarspor ise; Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu ilk 11'i ile Galatasaray karşısına çıktı.



TARAFTARLAR DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİ



Olumsuz hava koşulları ve kar yağışına rağmen sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar, maç öncesi de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.





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